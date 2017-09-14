Sivas'ta 866 Kişi İstihdam Edilecek

Sivas'ta, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 866 kişinini istihdam edileceği bildirildi.



Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, milli eğitim müdürlüklerine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 866 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecek.



Çalışma programı, 9 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.



267 gün sürecek çalışma programına başvurular, 18-22 Eylül 2017 tarihinde Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılacak.



Katılımcı seçimleri ise 28 Eylül'de merkez ve bazı ilçelerde noter kurası yöntemiyle gerçekleştirilecek.