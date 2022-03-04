Sivas'ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte kar yağışı nedeniyle 85 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Volkan Kaplan-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Sivas, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title