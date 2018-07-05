Sivas'ta 800 Araçlık Otopark Hizmete Girdi

Sivas Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yaptırılan 800 araçlık yeraltı otoparkı hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yeraltında 3 katlı ve 800 araç kapasitesine sahip olarak inşa edilen otopark tamamlandı.

Belediye tarafından doğrudan işletilecek otoparkta, araç girişi 3 lira, sonraki her saat için 1 lira olarak ücretlendirilecek.

Otoparkı aylık olarak kullanmak isteyenler için abonelik ücreti 300 lira olarak belirlendi.

Bu arada kentte, ilerleyen dönemde jandarma binasının arka kısmı ve orduevinin bulunduğu bölgede oluşturulacak 4 Eylül ve Kışla meydanların altında da otopark alanları inşa edileceği bildirildi.