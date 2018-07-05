Sivas'ta 800 Araçlık Otopark Hizmete Girdi
Sivas Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yaptırılan 800 araçlık yeraltı otoparkı hizmete girdi.
Sivas Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yaptırılan 800 araçlık yeraltı otoparkı hizmete girdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yeraltında 3 katlı ve 800 araç kapasitesine sahip olarak inşa edilen otopark tamamlandı.
Belediye tarafından doğrudan işletilecek otoparkta, araç girişi 3 lira, sonraki her saat için 1 lira olarak ücretlendirilecek.
Otoparkı aylık olarak kullanmak isteyenler için abonelik ücreti 300 lira olarak belirlendi.
Bu arada kentte, ilerleyen dönemde jandarma binasının arka kısmı ve orduevinin bulunduğu bölgede oluşturulacak 4 Eylül ve Kışla meydanların altında da otopark alanları inşa edileceği bildirildi.