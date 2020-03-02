Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

02.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:04
Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.


Sivas 'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 8 öğrenci, okulda öğle yemeği yedi.


Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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