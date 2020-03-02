Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 8 öğrenci, okulda öğle yemeği yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA