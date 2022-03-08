Sivas'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

SİVAS (AA) - CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Sebiha Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla parti binasında yaptığı açıklamada, yeryüzünde emekçi olmayan kadın olmadığını söyledi.

Kadınların üretim hayatı içinde yer almalarının insanlık tarihi kadar eski olduğunu dile getiren Yılmaz, "19. yüzyılda sanayi devrimi ile yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamıştır. O günlerden bu yana kadınlar, eşit işe eşit ücret almak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmek için mücadele veriyorlar." dedi.

Kadın cinayetlerine dikkati çeken Yılmaz, "İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız. Altı liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında olduğu gibi temel hak ve özgürlükler güvence altına alınacak, kız çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alınacak, çoğulcu katılımcı bir demokrasi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaş

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek kadın öğretmenlerle pasta kesti.

İlçede görev yapan öğretmenleri okullarında ziyaret ederek pasta kesip, çiçek takdim eden Gül, ilçede başarının artmasında katkılarının büyük olduğunu söyledi.

Gül, "Kadın anne demektir, kadın eş demektir. Sadece bir gün değil, her gün kıymeti bilinmelidir kadının. Tüm emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun." diye konuştu.