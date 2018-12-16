Sivas'ta 8 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden İmranlı'da 6 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.