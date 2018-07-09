Sivas'ta 8 Kilo 650 Gram Eroin Ele Geçirildi Hd

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kilo 650 gram eroin ile çok sayıda esrar maddesi ve kaçak sigara ele geçirildi. Sivas İl Jandarma ekipleri tarafından Koyulhisar ilçesi Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yürütülen yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında uyuşturucu arama köpeği 'Atik'in tepki vermesi üzerine İran'dan istanbul istikametine giden TIR'da yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 8 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca İl Jandarma ekiplerinin il genelinde 02 Temmuz ve 08 Temmuz tarihleri arasında yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 900 paket kaçak sigara, 18 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 4 gram plaka esrar, 7 yabancı uyruklu şahıs olup meydana gelen olaylarda ise 14 şüpheli gözaltına alındı.