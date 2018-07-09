Sivas'ta 8 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Sivas'ta narkotik köpeği Geçim yapılan yol denetimleri esnasında 8 kilo 650 gram eroin buldu

SİVAS - Sivas'ta narkotik köpeği Geçim, yapılan yol denetimleri esnasında 8 kilo 650 gram eroin buldu.

Edinilen bilgiye göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan-Tokat karayolu Koyulhisar ilçesi kavşağında yıl denetimleri gerçekleştirildi. Yol denetimleri esnasında, narkotik köpeği Geçim, İran'dan gelip İstanbul istikametine gitmekte olan İran plakalı tırda zulalanmış 8 kilo 650 gram eroin buldu. Uyuşturucu maddeye el konulurken tır sürücüsü gözaltına alındı.