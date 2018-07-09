Sivas'ta 8 Kilo 650 Gram Eroin Ele Geçirildi

Sivas'ta 8 Kilo 650 Gram Eroin Ele Geçirildi

Sivas’ta narkotik köpeği Geçim yapılan yol denetimleri esnasında 8 kilo 650 gram eroin buldu.

Sivas'ta 8 Kilo 650 Gram Eroin Ele Geçirildi

Sivas'ta narkotik köpeği Geçim yapılan yol denetimleri esnasında 8 kilo 650 gram eroin buldu.

Edinilen bilgiye göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan-Tokat karayolu Koyulhisar ilçesi kavşağında yıl denetimleri gerçekleştirildi. Yol denetimleri esnasında, narkotik köpeği Geçim, İran'dan gelip İstanbul istikametine gitmekte olan bir İran plakalı tırda zulalanmış 8 kilo 650 gram eroin buldu. Uyuşturucu maddeye el konulurken tır sürücüsü gözaltına alındı. - SİVAS

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