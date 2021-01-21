8 hırsızlık olayının şüphelisini JASAT ekipleri yakaladı
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8 hırsızlık olayının şüphelisini JASAT ekipleri yakaladı

21.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:47

Sivas'ın Suşehri, Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Sivas'ın Suşehri, Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Suşehri ilçesi Aşağısarıca köyünde traktörü ve traktör römorku çalınan R.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ve JASAT ekipleri, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemleri'nden (PTS) zanlının Y.A. olduğunu belirledi.

Y.A'nın (38) çaldığı traktörü ve römorku bir kamyonete yükleyerek götürdüğü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sattığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin çeşitli tarihlerde Suşehri, Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerinde 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen ATV aracı, su motoru, testere, kaynak makinesi ve televizyon ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 hırsızlık olayının şüphelisini JASAT ekipleri yakaladı
8 hırsızlık olayının şüphelisini JASAT ekipleri yakaladı
8 hırsızlık olayının şüphelisini JASAT ekipleri yakaladı
8 hırsızlık olayının şüphelisini JASAT ekipleri yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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