Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı
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Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı

Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı
07.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:52

Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı Sivas'ta kent merkezinde son 8 gündür koronavirüs (Covit-19) pozitif vakasına rastlanılmadı.

Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı

SİVAS - Sivas'ta kent merkezinde son 8 gündür koronavirüs (Covit-19) pozitif vakasına rastlanılmadı.

Sivas koronavirüs (Covit-19) salgınının başladığı ilk günden bu yana alınan tedbirlerle dikkat çekiyordu. Sivaslılar, Sivas genel sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer almasa da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadı. Açık alanlarda bile maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka görülen tüm yerleşim yerleri vakit kaybedilmeden karantina altına alındı. Alınan tedbirler virüsün Sivas'ta hızını kesti.

Son 8 günde pozitif vaka görülmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlediği online basın açıklamasında, salgında alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Ayhan il genelinde son 3 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını, kent merkezinde ise 8 gündün pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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