Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.
Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Otobüs şoförü hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA