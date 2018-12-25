Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Otobüs şoförü hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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