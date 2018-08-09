Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında Hüsnü U'nun kullandığı 37 TT 021 plakalı ticari taksiyi durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimlik kontrolünü yaptı.

Yapılan kontrollerde İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Hüsnü U'ya cezai işlem uygulanırken, Afgan uyruklu düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.