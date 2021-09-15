Sivas'ta 8 ayda 4 bin 781 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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Sivas'ta 8 ayda 4 bin 781 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas'ta 8 ayda 4 bin 781 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ağustos ayında satılan Konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Ağustos ayında bin 178 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında satılan konut sayısı 999'a geriledi. Kentte Ağustos ayında satılan 999 konutun 150'sini ipotekli satışlar, 849'unu da diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Ağustos ayında satılan konutların 358'ini ilk satış, 641'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin Ocak-Ağustos ayları arasında 6 bin 961 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in aynı döneminde 4 bin 781 konut satılabildi. - SİVAS

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Haber: Sivas'ta 8 ayda 4 bin 781 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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