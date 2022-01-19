Sivas'ta 780 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta 780 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 780 köy yolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İl genelinde 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi, Sivas-Erzincan Karayolu Kızıldağ geçidi, Sivas-Giresun karayolu Geminbeli geçidi ve Sivas -Malatya karayolu Sivas-Gürün arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ağır tonajlı ve zincirsiz araçların bu güzergahlara girişine izin verilmiyor. Öte yandan Sivas Valiliği kararı ile il genelinde okullar bir gün süre ile tatil edildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Sivas, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title