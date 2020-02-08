Sivas'ta 740 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

08.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:43

SİVAS'ta gece boyu etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle 740 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde dün akşamdan beri aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollarda biriken karlar, iş makinelerin yardımıyla kamyonlarla şehir dışına taşındı. Kar yağışı Paşabahçe Mesire Alanı'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 740 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, Karayolları kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.?'SABAHA KADAR KAR YAĞDI'

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş galibiyetinden sonra kentte taraftar kutlamaları sırasında görüntülere yansıyan 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan taraftar Ahmet Yaşin de kentteki durumu 'Sabaha kadar kar yağdı, sabaha kadar' sözleri ile özetledi.

Kaynak: DHA