Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Kentte birkaç gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde buzlanma görülürken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Has Bahçe Göleti de dondu. Oluşan buz çatlakları ise güzel görüntüler oluşturdu.Bu arada Zara, Kangal, İmranlı ve Gürün ilçelerine bağlı 74 yerleşim yerinin yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.