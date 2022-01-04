Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor - Haberler
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Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 74 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 74 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte birkaç gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde buzlanma görülürken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Has Bahçe Göleti de dondu. Oluşan buz çatlakları ise güzel görüntüler oluşturdu.Bu arada Zara, Kangal, İmranlı ve Gürün ilçelerine bağlı 74 yerleşim yerinin yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


- Sivas
Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Sivas'ta, 74 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

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