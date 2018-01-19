Sivas'ta 710 Köy Yolu Kardan Kapandı (Yeniden)

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Araçların üzerleri karla kaplanırken belediye ekipleri sabah saatlerinde kar küreme çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin de oluştuğu kent merkezinde bazı vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPALI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile dün akşam 19.00 itibariyle ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolu halen açılamadı. Kangal ilçesi yakınlarındaki Abdalboğan mevkisinde karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ve kısa sürede tekrar açılması için çaba gösterildiği öğrenildi. 710 KÖY YOLU KAPANDI

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 63, ilçelerden Akıncılar'da 19, Altınyayla'da 9, Divriği'de 15, Doğanşar'da 17, Gemerek'te 10, Gürün'de 65, Hafik'te 50, İmranlı'da 90, Kangal'da 70, Koyulhisar'da 39, Suşehri'nde 62, Şarkışla'da 48, Yıldızeli'nde 53 ve Zara'da 100 olmak üzere 710 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. - Sivas