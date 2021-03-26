Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
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Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

SİVAS'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 71 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

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SİVAS'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 71 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kar yağışının gece saatlerinden beri aralıklarla devam ettiği Sivas'ta, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kent merkezine yağış az düşerken, ilçelerde ise kar daha etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 71 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışla birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.


Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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