Sivas'ta 7. Kitap Günleri Düzenlenecek

Sivas'ta bu yıl "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" kapsamında 7'ncisi düzenlenecek "Sivas Kitap Günleri"nin hazırlıkları başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, "4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin 99. Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak yılı anısına düzenlenen "7. Sivas Kitap Günleri"nin tanıtımı için Buruciye Medresesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Sivas Kitap Günleri'nin Valilik koordinesinde, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ekonomik destekleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu belirten Gül, geçen yıl 80 standın yer aldığı etkinlikte bu sene 100 standın bulunacağını aktardı.

Programa yayınevlerinin ilgi gösterdiğini ifade eden Vali Gül, şunları kaydetti:

"Çok şükür 100 stant da yetmedi. Yani daha fazla yayınevine verebilecek standımız olsa, onlara da verecek durumdayız. Sivas Kitap Günleri, yayınevleri tarafından tercih edilen ilgi duyulan bir fuar haline geldi. Vatandaşlarımız açısından, hemşerilerimiz açısından da bu böyle. Geçmiş yıllarda 100 binin üzerinde kitap satılıyordu. Bazen 130 bin, 140 bin, 150 bin civarında satış oluyordu. Bu sene de yine 150 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bazı yayın evlerine yer veremedik. Onlardan özür diliyoruz. 100 standı kime verirsek verelim bazıları dışarıda kalacak. 100 stantta yaklaşık 200'ün üzerinde yayınevi var. Ama bize müracaat onun da çok çok üzerindeydi. Olabildiğince yer vermeye çalıştık. Gelecek yıllarda kitap fuarımız daha büyüdüğünde inşallah herkese yer verebilecek durumda oluruz."

Etkinliğin bu yıl İhramcızade İsmail Hakkı Toprak anısına yapıldığını belirten Gül, "Kitap günleri 3 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar sürecek. Bir hafta boyunca yayınevlerinin 250'nin üzerinde etkinliği olacak. Hemşerilerimizden istirhamımız gerekli ilgiyi göstermeleri yönündedir. Davet ettiğimiz kişilerin bir sonraki sene yine ilimize gelebilmeleri, ya da birine tavsiye de bulunmaları için buradaki coşkunun yüksek seviyede olması lazım." ifadelerini kullandı.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin önemli bir marka olduğunu vurgulayan Gül, bu markaya sahip çıkılması gerektiğine işaret etti.

Vali Gül, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise kitap günlerinin Sivas'ın tanıtılması açısından önemli olduğunu aktardı. Etkinliğe değerli yayın kuruluşları ve yazarların katıldığını belirten Aydın, şunları ifade etti:

"Bizim öncelikli arzumuz şehrimizin daha iyi tanıtılmasıdır. Ancak okumak kadar güzel bir şey yoktur. İnsan beynini tıkır tıkır çalıştıran şey kitap okumaktır. Okumak bir alışkanlıktır. Zorla olmuyor ancak tanınmış yazarların ilimize gelerek vatandaşlarla iletişim haline geçmesi insanları kitaba yöneltiyor. Bu süreç çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmesi bakımından da motive edici bir fırsat oluyor. Sivas Kent Meydanı her zaman canlı ama o süreçte burası ayrı bir canlılığa kavuşuyor. Bu hareketlilik esnafımız, vatandaşımız ve sosyal dokumuzun güçlenmesi için de önem teşkil ediyor. Sivas Kitap Günleri hem Sivas'a sağladığı katkıyla, hem de markalaşma yolunda önemli adımlarla ilerliyor."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya da Sivas Kitap Günleri'nin örnek alınan bir organizasyon haline geldiğini belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Taşkın ise okumanın önemine dikkati çekerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de Sivas'ın kitaba aşina bir şehir olduğunu kaydetti.