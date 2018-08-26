Sivas'ta 7 Hektarlık Ormanlık Alan Yangında Kül Oldu Hd

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını 9 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Koyulhisar ilçesi Ortaseki Köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Yangına Koyulhisar ile çevredeki ilçelerin yanı sıra Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Yozgat'tan gelen takviye itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sabah saatlerine kadar süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ekipler soğutma çalışmasına başladı. Yangında 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Orman İşletme Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Dün 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimine girdi. İşletme müdürlüklerimizden, kamu kurumlarımızdan, belediyelerimizin desteği ile 15 arazöz, 6 tane iş makinesi ile yangına müdahale ettik. Gece saat 23.30 gibi yangını kontrol altına aldık. Gece saat 02.30'da ise yangını tamamen söndürdük. Tabi yangın riski bir kaç gün devam edeceği için sabah saatleri itibari ile 15 arazöz 2 dozer ve 1 greyder ile soğutma çalışmalarına başladık. Şu an korkulacak herhangi bir şey yoktur. Meskun mahallelerde ve kara yolunda korkulacak bir şey yoktur. Yangın tamamen kontrolümüzde. Herhangi bir ateş ve duman kalmadı. Ekiplerimiz sabaha kadar çalıştılar. Biz de Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü yönetici ve personeli ile sabaha kadar buradaydık. Şu an konuyu takip ediyoruz. Tabi yangın sonrası önemli, bir zafiyet göstermemek gerekir. Bir daha yeni yangınlar başlayabilir. Çünkü özellikle çıralı köklerde hala kor kalıntıları kalabiliyor. Onun için yangın alanının tamamını dozerlerle çeviriyoruz. İçerisinde de arazözlerle soğutma çalışması, köpük sıkma ve su sıkma şeklinde devam ediyor. Muhtemelen bugün öğle saatlerinde çalışmaları bitiririz. Bu yangında yaklaşık 7 hektar civarında bir kızıl çam ormanımız zarar gördü dedi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni hakkında da soruşturma başlatıldı.