Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları, Suriyeli sürücünün kullandığı bir otomobilde kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde, yurda kaçak girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.