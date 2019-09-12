Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

12.09.2019 09:26
Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları, Suriyeli sürücünün kullandığı bir otomobilde kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde, yurda kaçak girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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