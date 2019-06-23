Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde yurda kaçak girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri