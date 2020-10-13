Sivas'ta 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Sivas'ta 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

13.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:50
Sivas'ta 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına kargo paketleri içerisinde gümrük kaçağı makaron geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo firmasında gerçekleştirilen aramada 7 adet kargo paketinde 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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