Sivas'ta 7 bin 40 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu
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Sivas'ta 7 bin 40 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020'nin Ocak-Temmuz dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

Sivas'ta 7 bin 40 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu
15.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:16

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020'nin Ocak-Temmuz dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı. Verilere göre 2020'nin ilk 7 ayında Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 7 bin 40 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı da 2 bin 90 olarak kayıtlara geçti.

Bahsi geçen dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 66 bin 303 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 366 bin 974'ünün ödeneği hak ettiği açıklandı. İşsizlik ödeneğine en fazla başvurunun yapıldığı il 293 bin 936 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 82 bin 996 ile Ankara, 63 bin 84 ile de İzmir izledi. İstanbul'da 111 bin 636 kişinin, Ankara'da 27 bin 985 kişinin, İzmir'de ise 23 bin 552 kişinin ödeneği hak ettiği kaydedildi.

Yılın ilk 7 ayında işsizlik ödeneğine en az başvuru yapılan il 765 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 843 başvuru ile Bayburt, bin 182 başvuru ile de Kilis izledi. Tunceli'de 217 kişinin, Bayburt'ta 184 kişinin, Kilis'te ise 312 kişinin işsizlik ödeneğini hak ettiği belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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