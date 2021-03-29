Sivas'ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
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Sivas'ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerinin sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Sivas'ta polis ekiplerinin sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekipleri uyuştucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 11.37 gram narkotik madde kullanma aparatı içinde erimiş vaziyette Metamfetamin, 686 adet Sentetik ecza hap, 1 adet narkotik nadde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonlarda, 4 şahıs hakkında kullanmak İçin uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında işlem yapıldı. 1 şahıs hakkındaysa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçu kapsamında işlem yapıldı. - SİVAS

Sivas'ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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