Sivas'ta 68 yaşındaki vatandaştan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran bağış. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki bir kişi, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki bir kişi, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar arasında yer alan Nami Aydoğdu, Akıncılar Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak ekipleri eve davet etti. Aydoğdu, eve gelen görevlilere, bir miktar para bağışladı.

Parayı alan görevliler, "Herkes 112'yi yardım için ararken siz Cumhurbaşkanımızın çağrısına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek için aramışsınız, biz de talebinizi yerine getirmek için buradayız. Kampanya kapsamında en güzel örneklerdensiniz. Devlet adına, millet adına sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Aydoğdu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevlilere teşekkür ederek "Allah herkesi korusun, sağlık olsun. İnşallah bugünleri de atlatacağız." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dayanışma ve dostluk rüzgarları, bu kadim topraklarda esmeye hep devam edecek. Akıncılar ilçemizden 112 Vefa İletişim Hattı'nı arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini dile getiren hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Rabb'im, birini bin etsin." ifadesini kullandı.

Görevliler bağış makbuzunu teslim etti

Akıncılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin, bağışı bankaya yatırdıktan sonra makbuzunu Aydoğdu'ya getirdi.

Nami Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin vefatının ardından yalnız yaşamaya başladığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla günü evinde ve bahçesinde geçirdiğini ifade eden Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasından çok etkilendiğini dile getirdi.

Aydoğdu, "İlgili makamı arayarak bağışta bulunacağımı söyledim. Kendileri geldiler ve bağış miktarını verdim. Şimdi ise yatırılan bağış makbuzunu bana getirdiler. Emekliyim, karınca kadarınca bir yardımda bulundum. Bütün insanları bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Evde kal" çağrısında bulunan Aydoğdu, "İşi olmayanlar dışarı çıkmasın. Biz bize yeteriz Türkiye." ifadesini kullandı.

Bağış makbuzunu teslim eden Vakıf Müdürü Perçin ise Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA