Sivas'ta 671 köy yolu araç ulaşımına kapandı
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Sivas'ta 671 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından 671 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

14.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:25
Sivas'ta 671 köy yolu araç ulaşımına kapandı

'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından 671 köy yolu araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini yitirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 671 köy yolu araç ulaşımına kapandı.


Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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