Sivas'ta 660 kök Hint Keneviri ele geçirildi Sivas'ta emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalanırken şahıslardan 3' ü adli mercilerle tutuklandı.

Sivas'ta emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalanırken şahıslardan 3' ü adli mercilerle tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 660 kök Hint Keneviri, 3,49 gram Esrar maddesi, ve 76,23 gram Met amfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda, 5 şahsa 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı. Öte yandan 5 şahıs hakkında, TCK 188. madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında işlem yapılıp şahıslardan 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Bu şahıslar arasından 2 şahsa, Karayolları Trafik Kanununun 48/8 madde kapsamında "Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanmak" suçundan 12 bin 666 TL idari para cezası uygulanarak, 2 şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. 1 şahsa, TCK 191. madde (Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) kapsamında işlem yapılırken 1 şahıs ise, TCK 188. madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA