Sivas'ta 650 Köy ile Araç Ulaşımı Kesildi

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi 650 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas'ta kar yağışı ve tepinin etkisi ile 650 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA