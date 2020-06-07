Sivas'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı
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Sivas'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Sivas'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı
07.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:57

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Bazı vatandaşlar, kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanında piknik yapıp, yürüdü.

Güneşli havayı fırsat bilerek babasını dışarı çıkardığını belirten 63 yaşındaki Yakup Kadri Şimşek, "Babam uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıkıyor. Babamızı mesire alanına getirdik. Mangal kokusu yok, ortam çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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