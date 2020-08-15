Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

SİVAS'ta, İl Pandemi Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde izin verilmesi kararlaştırıldı.

Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
15.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:12

SİVAS'ta, İl Pandemi Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde izin verilmesi kararlaştırıldı.

İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki Kovid-19 vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17: 00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, pandemi sürecinde daha önce yapılan çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Yeni ve ilave tedbirler alınması hususunda bazı kararlar aldıklarını ifade eden Vali Ayhan, Sivas'ta Mart ve Haziran ayları arasında örnek bir çalışma ortaya koyduklarını ancak son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ifade etti.Sivas'ta Salgın ve Denetim Merkezini kurduklarını ifade eden Vali Ayhan, "Özellikle Sivas'ımızın yurt dışı bağlantısı yoğun nüfus hareketliliğinden dolayı temmuz ve ağustos aylarında 2 milyon nüfusu geçmesinden dolayı bir tırmanışa geçti ama bu sağlık kapasitemizin aşamayacağı bir durum değil. Sağlık teşkilatımız dimdik ayakta, normalleşme takvimi içerisinde bu hareketliliği nasıl minimize edebiliriz, bazı alanlara nasıl odaklanabiliriz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla yeni ve ilave tedbirler alınmasına kararlar verildi. Bu kapsamda ilk olarak İl Salgın ve Denetim Merkezi kurduk. Burada tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceğiz. Bu merkeze bağlı olarak da mahalli denetim ekipleri; vatandaşımızı bilgilendirmek, rehberlik yapmak anlamında bu çok önemli. Ayrıca kurallara uymayanlara cezai müeyyideleri uygulamaktır. İl genelinde bu salgın denetim merkezinde 1011 personel ve 229 ekiple birlikte şu an sahada etkin bir şekilde çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.MAHALLE DENETİM EKİPLERİ KURULUYORİl Salgın Denetim Merkezine bağlı olarak Mahalle Denetim Ekiplerini kurduklarını belirten Vali Ayhan, "Sivas merkezde bulunan 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Burada ki amacımız, evde izolasyon aşamasında olan vatandaşlarımızın izolasyon sürelerini evlerinde geçirmelerini sağlamak ve pozitif vakaların bulaş kaynağını azaltmaktır. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle birlikte evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayan vatandaşlarımıza hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem yapılması için savcılıklara bildireceğiz. Şehrin yoğun bölgelerinde Uyarı - Denetim Ekipleri sürekli görev yapacaklardır. Bu ekiplerde 43 kişi görev yapıyor" diye konuştu.65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN KISITLAMA Pandemi döneminde en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarında kısıtlamaya gittiklerini ifade eden Vali Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00- 17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil tamamen onları korumak içindir. Çünkü, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor. Kısıtlı oldukları zaman dilimi de dahil olmak üzere evlerinde biraz daha sabretmelerini istirham ediyoruz. Çünkü en önemli risk grubumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadırlar" dedi. Yayılımın en fazla olduğu yerlerin başında olan düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini söyleyen Vali Ayhan, "Yine bunlara ilaveten düğünleri sıkı denetime aldık. Düğün sahiplerinden ve düğün işletmecilerinden hassaten bize destek vermelerini istiyoruz. Yayılımın en fazla olduğu yerlerin başında düğün salonları gelmektedir. Bu konuda çok etkin denetimler yapacağız. Yine buna ilaveten başarılı bir süreç yönetilmektedir, cenaze ve taziye işleri. Cenazeler Ay Yıldız Camisinden kalkması hem de taziyelerin de sadece orada kabul edilmesi akabinde tekrar bir taziye ziyaretlerinin olmaması bu konuda taziye konusunda Sivas halkının bize verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.'EVDE İZLENİMLERİN KURALLARA UYMASI ESASTIR'

Pozitif vakaların evde izolasyon sırasında mutlak suretle dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Ayhan, "En önemli hususlardan bir tanesi evde izlenim. Yani sadece tetkik pozitif ama ağır semptomları olmayan vatandaşlarımızın evde izole edilmesi. Onların da yine sağlık ihtiyaçları gideriliyor. Doktorlarımız tarafından takipleri yapılıyor, ilaveten de evde olup olmadıkları da her gün düzenli olarak denetleniyor. Aslına bakarsan hiç takip etmemize gerek olmaması gerekir. Çünkü vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olması, vaka çıktıktan sonra etrafına yoğun bir yayılım olmakta. 14 gün boyunca evde kalmanız gerekiyorsa kalmanız gerekir. Ancak bu konuda bu hassasiyeti çok idrak edemeyen vatandaşlarımız var. Bunlara da gerekli cezai müeyyideyi uyguluyoruz. İşin en püf noktası budur. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, bu konuda evde izlenim kararı verilen vatandaşlarımızın mutlak suretle belirtilen kriterlere uymalarını istirham ediyoruz. Hanımlarımızın günler konusunda yoğun bir hareketliliğinin olduğunu, bunu azaltmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda site yöneticilerine, kapıcılarına ve bekçilerimize bu konuda görevler veriyoruz. Onların da bu süreci takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
3 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
3 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 'Ramo'nun çekimlerinde kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Demet Akalın Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ağustos Şanlıurfa Barcelona
Şu an buradasınız: Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 22:22:17. #1.14#
title