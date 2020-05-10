Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun

SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65 ve üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir sürenin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün itibariyle 4 saatliğine dışarıya çıktı. Sivas'ta da saat 11.00 itibariyle bu yaş grubundakiler kendilerini sokağa attı. Vatandaşların genellikle kent meydanı ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki banklarda oturdukları gözlendi.

'EVDE OLMAK ÇOK SIKICI'Uzun zamandır evde olduğunu ve çok sıkıldığını belirten Halil İbrahim Yılmaz (75), "Bizim için iyi oldu. 50 gündür içerideydik. İzin verdiler bize. Bu karardan memnunum. Bu işin ağırlığını birilerinin çekmesi lazımdı. Ben yol boyu gezenlere kızıyorum. Alışveriş yaptım ve bir kaç yere uğradım. Dışarıyı göreyim dedim, kaslarım açılsın istedim" dedi. Ahmet Sancılı (65) ise, "Bugün için kısıtlama kalktı. Ben de güneşin bu güzel tadını çıkarmak için dışarıya çıktım. Evde olmak çok sıkıcı. Ama yapacak bir şey yoktur. Hava almak için çıktım" diye konuştu. 'AYAKLARIMIZ AÇILDI'Evde çok fazla kaldıklarını belirten Faruk Akbulut (77) da, "Bizi içeride çok tuttular. 65 yaş üstü insanların yürüyüş yapması lazım. Bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlarla temiz hava alıyoruz. Ayaklarımız da açıldı" dedi. Hacı Mehmet Ayık (80) ise, "Bir kaç saat de olsa en azından ayaklarımız açıldı. Evde çürüdük. Ama her hafta böyle birşey yaparlarsa çok iyi olur. Ama büyüklerimiz de bizim menfaatimiz için uğraşıyorlar. Bizim de buna uymamız lazım. Sonuçta bizim için uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA