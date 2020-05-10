Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun
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Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun
10.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:38

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnunSİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun

SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65'in üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir sürenin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün itibariyle belirli süre çerçevesinde dışarıya çıktı. Sivas'ta da saat 11.00 itibariyle bu yaş grubu insanlar dışarıya çıktı. Kentte 65 yaş üstü vatandaşların genellikle kent meydanı ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki banklarda oturdukları gözlendi. Vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun olduklarını söyledi.

'EVDE OLMAK ÇOK SIKICI'

Uzun zamandır evde olduğunu ve çok sıkıldığını belirten Halil İbrahim Yılmaz (75), Bizim için iyi oldu. 50 gündür içerideydik. İzin verdiler bize. Bu karardan memnunum. Bu işin ağırlığını birilerinin çekmesi lazımdı. Ben yol boyu gezenlere kızıyorum. Alışveriş yaptım ve bir kaç yere uğradım. Dışarıyı göreyim dedim, kaslarım açılsın istedim. dedi.

Ahmet Sancılı (65) ise, Bugün için kısıtlama kalktı. Ben de güneşin bu güzel tadını çıkarmak için dışarıya çıktım. Evde olmak çok sıkıcı. Ama yapacak bir şey yoktur. Hava almak için çıktım. diye konuştu.

'AYAKLARIMIZ AÇILDI'

Evde çok fazla kaldıklarını belirten Faruk Akbulut' (77) Bizi içeride çok tuttular. 65 yaş üstü insanların yürüyüş yapması lazım. Bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlarla temiz hava alıyoruz. Ayaklarımız da açıldı. dedi.

Hacı Mehmet Ayık (80) ise Bir kaç saat de olsa en azından ayaklarımız açıldı. Evde çürüdük. Ama haftada böyle birşey yaparlarsa çok iyi olur. Ama büyüklerimiz de bizim menfaatimiz için uğraşıyorlar. Bizim de buna uymamız lazım. Sonuçta bizim için uğraşıyorlar. ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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