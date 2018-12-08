Sivas'ta 63 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta dün akşam etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 6, Doğanşar'da 5, Hafik'te 16, İmranlı'da 13, Suşehri'nde 5, Yıldızeli'nde 6 ve Zara'da 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS