Sivas'ta 63 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Doğanşar'da 5, Hafik'te 16, İmranlı'da 13, Suşehri'nde 5, Yıldızeli'nde 6 ve Zara'da 12 olmak üzere 63 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.