620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu - Haberler
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620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

AA - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 26 haftalıkken 620 gram doğan Ayşe Berra bebek, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 26 haftalıkken 620 gram doğan Ayşe Berra bebek, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nebuse ve Hasan Yetgin çiftinin bebeği Ayşe Berra, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gördüğü yaklaşık 4 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Yenidoğan Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay, bebeğin 26 haftalıkken 620 gram doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen zamanlarda 500 grama kadar düşmüştü. Yaklaşık 4 ay tedavi gördü. Bizim de bazen bebekle ilgili kaygılarımız oldu ama Gaffari Tunç hocam ve ekibimizle tedaviyi başarılı şekilde tamamladık. Bebeğimizi bugün taburcu ettik. Genel durumu gayet iyi. Oksijen bağımlılığı var ama bu, bebeklerde zaten beklediğimiz bir durumdur. Öncelikle bize bu imkanları sağlayan Rektörümüze, Başhekimimize, Gaffar hocama, ekibimize, aileye ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kılıçbay, yenidoğan ünitelerinde 45 yatak olduğunu, sadece Sivas'a değil civar illere de hizmet verdiklerini bildirdi.

Bebeğin babası Hasan Yetgin ise "Bu süreç hem maddi hem manevi olarak gerçekten yıpratıcı oldu. 117 gün hastanede kaldık. Çok şükür sağlıklı bir şekilde yavrumuzu kucağımıza aldık. Şu an ufak tefek sorunları var ama kontrolleri devam ediyor. Yavrumuzun daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Başta doktorlarımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu

620 gram doğan bebek 4 aylık tedaviyle hayata tutundu
AA - Son Dakika Haberleri
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