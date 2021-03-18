SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
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SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

18.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:51
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandıSİVAS'ta dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

SİVAS'ta dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Kar yağışı gece boyu da aralıklarla devam etti. Sabah etkisini yitiren yağış sonrası kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı özellikle Şarkışla ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeni ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 62 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı bulunan yerleşim yeri yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Şehirlerarası yollarda ise her hangi bir sıkıntı bulunmadığı bildirildi.

SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
SİVAS Sivas'ta 62 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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