Sivas'ta 62 köy yolu ulaşıma kapandı
18.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:22
Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı