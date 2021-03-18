Sivas'ta 62 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı