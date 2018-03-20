Sivas'ta 600 Öğrenciden Şehitler İçin Anlamlı Koreografi -Hd

Sivas'ta 600 öğrenciden şehitler için anlamlı koreografi

Sivas'ta Atatürk Anadolu Lisesi 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye Haritası koreografisi yaptı.

Kent merkezinde eğitim veren Atatürk Anadolu Lisesi, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle okul bahçesinde koreografi yaptı. 600 öğrencinin katıldığı koreografi için öğrenciler 1 hafta boyunca çalıştı. Bedenleriyle okul bahçesinde Türkiye haritası oluşturan öğrenciler ayrıca 'Önce Vatan' yazdı. Koreografi hakkında bilgi veren Okul müdürü Haluk Doğan, Bunu yapmamızda iki temel mesajımız vardı. Bunlardan birincisi öğrenciler bedenleriyle Türkiye haritasını çizdi. Bu bedenler var oldukça bu vatan bölünmez mesajını verdiler. Sonra 'Önce vatan' dediler. Çünkü vatan olmadan devlet olmaz mesajını verdiler. 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır( mesajını vermeye çalıştılar. Bu sebepten dolayı öğrenci ve öğretmenlerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun dedi.

'BUNU YAPMAKTAN ONUR DUYDUK'

Koreografide görev alan öğrencilerden Musa Karakaş şehitleri anmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, Çok güzel bir çalışma oldu. Okul olarak bunu yapmaktan onur duyduk. Şehitlerimize ve Afrin'de süren operasyonlarla askerimize destek vermek istedik dedi. Şengül Yetkin ise, Milli birlik beraberlik için güzel bir etkinlik oldu. Kendimize geldik. Gençlik olarak kötü gidişimiz için bu bizim dönüm noktamız oldu. Çok güzel bir uygulamaydı. Bunları herkese aşılamamız lazım diye konuştu.