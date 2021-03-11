Sivas'ta 6 yıl önceki faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı
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Sivas'ta 6 yıl önceki faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

11.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:26
Sivas'ta 6 yıl önceki faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Sivas'ta jandarma ekipleri, 6 yıl önceki dolandırıcılık olayının 2 failini, "çalıntı plaka başvurusundan" hareket ederek yakaladı.

Sivas'ta jandarma ekipleri, 6 yıl önceki dolandırıcılık olayının 2 failini, "çalıntı plaka başvurusundan" hareket ederek yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılında merkeze bağlı Budaklı köyünde faaliyet gösteren bir hurdacılık firmasından satın alınan ve başka bir firmaya teslim edilmek üzere tırla yola çıkartılan 27 ton 380 kilogram inşaat demirinin ilgili firmaya teslim edilmemesi olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, O.Y'nin, hurdaların taşındığı 06 SBE 60 plakalı tıra ait plaka, ruhsat, nüfus cüzdanı ve faturalarının çalındığına dair ihbarda bulunduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, 06 SBE 60 çalıntı plakanın aynı model, marka ve renkte başka bir çekiciye takıldığını, aynı ruhsat üzerinden O.Y. adına kimlik ve fatura bilgileri kullanılarak dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak Sivas, Ankara ve Manisa'da 4 ayrı dolandırıcılık olayına daha karıştığını belirledi.

Bir lojistik firmasının kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, tır şoförü A.Y'yi (40) gözaltına aldı.

Şüphelinin, dolandırıcılık olaylarını kardeşi S.Y. (42) ve şu an hayatta olmayan arkadaşı U.D. (50) ile gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Y. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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