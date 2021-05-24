Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor
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Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor

Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde 6 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürüyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 6 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürüyor.

İlçeye bağlı Topçuyeniköy'e misafirlik için gelen ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen A.M.M'den (27) haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ile AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

A.M.M'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor
Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor
Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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