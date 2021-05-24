Sivas'ta 6 gündür haber alınamayan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri arıyor
Sivas'ın Hafik ilçesinde 6 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürüyor.
Sivas'ın Hafik ilçesinde 6 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürüyor.
İlçeye bağlı Topçuyeniköy'e misafirlik için gelen ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen A.M.M'den (27) haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ile AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
A.M.M'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer