Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları takside kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde, yurda kaçak girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, taksi şoförü hakkında işlem yaptı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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