Sivas'ta 6 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 6 bin 60 paket kaçak sigara geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere 14 olaya müdahale edildi. Olaylarda 6 bin 60 paket kaçak sigara, 15 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS