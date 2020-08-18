Sivas'ta 6 ayda bin 14 daireye yapı ruhsatı verildi
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Sivas'ta 6 ayda bin 14 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Ocak-Haziran aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

Sivas'ta 6 ayda bin 14 daireye yapı ruhsatı verildi
18.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Ocak-Haziran aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk yarısında belediyeler tarafından bin 14 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen bin 64 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 167 olarak kayıtlara geçti.

2020'nin ilk yarısında Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 197 bin 72 metrekare olarak açıklandı. Bunun 120 bin 364 metrekaresini konut kullanım alanı, 42 bin 852 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 33 bin 856 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre 2020'nin ilk yarısında Sivas'ta toplam 2 bin 491 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 469 bin 880 metrekare iken bunun 320 bin 753 metrekaresini konut kullanım alanı, 39 bin 395 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 109 bin 732 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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