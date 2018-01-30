Sivas'ta 58 Bin Kitap Dağıtıldı

Sivas'ta, "Annem Varsa Bende Varım" kitap okuma projesi kapsamında 58 bin adet kitap dağıtımı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, valilik öncülüğünde başlatılan Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında "Annem Varsa Bende Varım" kitap okuma seferberliği çerçevesinde ev ziyaretinde bulundu.

Kentteki Akkaya ailesinin evine konuk olan Vali Gül ve eşi Gülden Gül, aile fertleriyle bir süre sohbet ettikten sonra başlatılan projenin öneminden bahsederek bilgiler verdi.

İl genelinde 58 bin adet kitap dağıtımı yapılarak başlatılan bu uygulamayla öğrencilere ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, aile içerisinde iletişim sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, "Çocuklarımız kitaplarını okuyacak ardından ailesiyle değerlendirmesini yapacak dolayısıyla günün belli bir saatinde televizyon ve sosyal medyadan kopan anne-baba ve çocuklar birbirleriyle kitap üzerine konuşup sohbet edecekler. Bu vesileyle aile bireylerimiz daha fazla kitap okuma alışkanlığı kazanacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Vali Gül'ü evlerinde konuk eden Halil Rıfat Paşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Melih Berk Akkaya ise hikaye kitabından bir bölüm okuyarak kitapta yer alan karakterinin başından geçen olayları anlattı.

Yarıyıl tatili süresince çocuklara bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunarak eğitim hayatlarında başarılar dileyen Gül çifti, kitap okuma etkinliğine gösterdikleri ilgi dolayısıyla aileye teşekkür etti.