Sivas'ta 58 bin aile evde fidan yetiştirerek belediyenin aile ormanında toprakla buluşturacak
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Sivas'ta 58 bin aile evde fidan yetiştirerek belediyenin aile ormanında toprakla buluşturacak

Sivas'ta 58 bin aile evde fidan yetiştirerek belediyenin aile ormanında toprakla buluşturacak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta belediyenin hayata geçirdiği "Aile Ormanı Projesi" kapsamında, 58 bin aileye evlerinde fidan yetiştirmeleri için 580 bin ağaç tohumu dağıtılacak.

Sivas'ta belediyenin hayata geçirdiği "Aile Ormanı Projesi" kapsamında, 58 bin aileye evlerinde fidan yetiştirmeleri için 580 bin ağaç tohumu dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ailelere evlerinde sıkılmadan vakit geçirmeleri ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla ağaç tohumu dağıtımına başlandı.

Daha önce tanıtımı yapılan "Aile Ormanı Projesi" kapsamında hayata geçirilen çalışmayla 58 bin aileye 580 bin ağaç tohumu verilecek.

Aileler evlerinde tohumdan yetiştirecekleri fidanları daha sonra Sivas Belediyesi Aile Ormanı'nda toprakla buluşturacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, projenin Orman Haftası'nda tanıtımının yapıldığını hatırlattı.

Tohumları ailelere ulaştırmaya başladıklarını aktaran Duman, "Tam kapanma döneminde ailelerimize evlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri bir aktivite sunmuş oluyoruz. Her aileye 10 tane tohum, tohumları ekebilecekleri saksılar ve gelişimini takip edebilecekleri bilgilendirici broşür bulunan çantaları ulaştırıyoruz. Sivas Belediyesi olarak hep birlikte ortak akılla yaptığımız işleri önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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