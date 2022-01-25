Sivas'ta 564 köy yolu kapalı - Haberler
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Sivas'ta 564 köy yolu kapalı

Sivas'ta 564 köy yolu kapalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 564 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 564 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Kentte 564 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. - SİVAS

Sivas'ta 564 köy yolu kapalı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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