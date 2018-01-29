Sivas'ta 56 Köy Yolunda Ulaşıma Kar Engeli

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Divriği'de 2, Doğanşar'da 16, Gürün'de 10, İmranlı'da 11, Kangal'da 5, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'de 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS