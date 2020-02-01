Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı

01.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:08

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA